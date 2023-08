Mondiali atletica Budapest | doppietta Etiopia in maratona donne

(Di sabato 26 agosto 2023) (Adnkronos) – Beriso Shankule ha vinto lafemminile aidileggera di2023. La 31enne atleta etiope ha trionfato in 2h24'23'' precedendo la connazionale Gotytom Gebreslase, argento in 2h24'34''. Terzo posto e medaglia di bronzo per la marocchina Fatima Gardadi in 2h25'17''. Dodicesimo posto per l'azzurra Giovanna Episi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

