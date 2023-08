Mondiali atletica Budapest 2023 | la 4×100 in coro | “Una medaglia che vale tantissimo”

(Di sabato 26 agosto 2023) “Quando siamo scesi in pista dopo ieri sapevamo che potevamo vincere una. Siamo i campioni olimpici non dimentichiamolo. Abbiamo dato il massimo e siamo un gruppo molto unito, abbiamo conquistato una super”. Così a Sky Sport Marcell Jacobs dopo aver conquistato l’argento nella staffettaaididiinsieme a Roberto Rigali, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, che hanno chiuso in 37?62 dietro agli Stati Uniti, oro in 37?38. “Siamo fratelli – ha sottolineato Patta -. Questa. Siamo felicissimi, volevamo vincere ed è stata una bella soddisfazione”. “E’ una soddisfazione immensa”, ha detto Rigali che ha subito lasciato la parola a Tortu: “Quando ho tagliato il traguardo ho ...

