Modena-Ascoli | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 agosto 2023) Tre partite in totale tra queste due squadre e zero vittorie messe a referto. Siamo solo ad agosto, ovviamente, ma i risultati parlano abbastanza chiaro in questo ultimo mese dedicato all’inizio delle rispettive stagioni. I padroni di casa odierni, il, non sono scesi in campo nel torneo cadetto che ha esordito settimana prossima, mentre i canarini hanno conosciuto l’eliminazione dalla Coppa Italia sul campo del Genoa (4-3 il finale) nei primi turni della manifestazione. Non è andata meglio, anzi, agli ospiti odierni: l’è stato eliminato dalla coppa nazionale dall’Hellas Verona per poi cadere 3-0 nella prima diB in casa del Cosenza incassando tre gol e tre espulsioni in una sfida che ha sfiorato lo psicodramma. La partita in questione, quindi, risulta essere già molto importante: ecco le ultime da ...