Minacce e insulti contro la libraia che invita i clienti a non chiedere il libro razzista e omofobo di Vannacci

(Di sabato 26 agosto 2023), con commenti offensivi anche sulla sua pagina social, sono arrivati a Clara Abatangelo, la titolare della libreria “Ubik” di Castelfranco Veneto (Treviso) che aveva esposto in vetrina un cartello nel qualea nonildi RobertoIl mondo al contrario, pieno di contenuti razzisti, omofobi e sessisti. Lo denuncia la stessa Abatangelo, oggi sul Gazzettino. Laannuncia che sta valutando di denunciare gli autori delle, attraverso uno studio legale bolognese che aderisce alla campagna “Chi odia paga”. “Faremo le valutazioni del caso – aggiunge – scegliendo a chi devolvere eventuali risarcimenti. Non so se lesiano credibili. Quel che è certo è ...

Antichi dissapori famigliari "anche via social,("vi faccio ammazzare") e alcune decine di messaggi al giorno ", finiti inevitabilmente in tribunale, dopo i tentativi falliti di ...Non sono mancatinei confronti dell'artista, che ha voluto prendere posizione con un post su Facebook : "Mi dispiace per essere stato insensibile [] Voglio onorare e rispettare ...Dopo l'episodio di quella notte, arrivano altrenei giorni seguenti (molti dei quali non si possono riportare per proteggere l'identità della vittima ndr.), con contenuti carichi di ...

Minacce e insulti contro la libraia che invita i clienti a non chiedere il libro razzista e omofobo di… Il Fatto Quotidiano

La titolare della Ubik di Castelfranco insultata dal vivo e sui social. «Sporgo querela e vedrò a chi devolvere i soldi» ...La donna ha annunciato di voler adire le vie legali contro gli autori delle minacce, tramite uno studio legale bolognese che aderisce alla campagna "Chi odia paga" ...