Mille persone estasiate da “Alba alla Reggia di Caserta” e “Oltre la Reggia”

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 26 agosto 2023). Un risveglio un po’ insolito quello della natura del Parco reale e del Giardino Inglese delladiall’di stamattina. E per famigliene e turisti che hanno partecipato all’iniziativa “di”, sfilando tra lecci e canfori, e osservando i ricci e le civette, sentinelle notturne del Museo Verde. Quasile presenze per un evento che in molti hanno dichiarato magnifico e da ripetere. La frescura del mattino, l’insolita esperienza percettiva,bellezza in sé del Complesso vanvitelliano, e le esibizioni del Progetto SonoraCastelluccia e nel Giardino Inglese, con ...