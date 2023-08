«Milinkovic Savic grande giocatore è una creazione collettiva | è stato pompato» Bruno Giordano

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 agosto 2023)al Foglio in una conversazione in cui tocca diversi argomenti. Tra cui il boom arabo e. I giocatori simbolo e tifosi tendono a sparire. Oggi tutti sognano di trasferirsi, a suon di decine di milioni di dollari, in Arabia Saudita… “Questo è il calcio che hanno voluto non solo i giocatori, ma tutti, a partire dai presidenti. All’interno delle società raramente trovi ex calciatori e bandiere riconoscibili. Sono i presidenti a dare gli input sbagliati. È diventato un calcio molto mercato e poca passione e in un mercato è normale che i giocatori vadano dove ci sono più soldi”. Non mi sembra che il ventottenne Sergej, che ha lasciato la Lazio per andare a giocare nella blasonata squadra araba dell’al-hilal, non potesse più giocare ad alto ...