Miley Cyrus | addio alla gioventù selvaggia | ecco la ballad Used to be young

Leggi Ancheinaugura la sua sensuale vacanza estiva senza fine Addio al passato selvaggio 'So che ero folle, so che ero divertente, tu dici che ero selvaggia, io dico che ero giovane' recita la ...Ph: Raph_PH/Wikimedia Used To Be Young diè tutto ciò che viene sintetizzato in un'espressione che oggi viene considerata imbarazzante e troppo gettonata, ma che oggi rende perfettamente l'idea: un pugno nello stomaco. La ...È uscito il 24 agosto " User to be young " (Columbia/Sony Music), il nuovo singolo di, l'artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale (https://mileycyrus.lnk.to/UTBY/). È online anche l'emozionante videoclip. A proposito di "Used To Be Young",...

Miley Cyrus parla del suo passato nel nuovo singolo Used To Be Young Sky Tg24

La superstar multiplatino tra le più influenti della scena pop mondiale torna con l'emozionante ballad “User to be young” È uscito il 24 agosto “User to ...Used To Be Young di Miley Cyrus è tutto ciò che viene sintetizzato in un’espressione che oggi viene considerata imbarazzante e troppo gettonata, ma che oggi rende perfettamente l’idea: un pugno nello ...