Milano | nubifragio con rischio idrogeologico Seveso e Lambro fanno paura - Milano Post

(Di sabato 26 agosto 2023) (Tgcom24)è edito dalla Società Editoriale NuovaS.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845

Allerta anche nel territorio italiano, soprattutto in Lombardia dove nelle scorse ore un v iolentosi è abbattuto sulla città di. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ...oggi ae in parte della Lombardia. Molti gli alberi caduti, tra cui uno in tangenziale che ha creato 4 chilometri di coda, oltre a diversi tetti pericolanti di cui uno anche nella ...oggi ae in parte della Lombardia. Molti gli alberi caduti, tra cui uno in tangenziale che ha creato 4 chilometri di coda, oltre a diversi tetti pericolanti di cui uno anche ...

Nubifragio oggi a Milano, gli ultimi aggiornamenti Adnkronos

Sono interrotti i collegamenti stradali tra Novara e la Lomellina. A causa del vento forte durante il nubifragio di oggi pomeriggio numerosi alberi sono caduti sulla carreggiata.Maltempo a Milano, un violentissimo temporale ha colpito la città e diverse zone della Lombardia: strade allagate, vento fortissimo, rami spezzati e tetti ...