Milano colpita da un nuovo nubifragio

(Di sabato 26 agosto 2023) AGI - È durato pochi minuti il violento temporale accompagnato da sibili di vento che si è scatenato nel Milanese. Il cielo si è schiarito poco dopo ma la forza dell'evento ha fatto spaventare molti cittadini che hanno postato video e foto sui social ricordando i danni provocati dal fenomeno atmosferico di fine luglio. Nel frattempo si registrano i primi danni. A Buccinasco la furia del vento ha scoperchiato un tetto che, a quanto si è appreso, era già' stato trascinato via nel corso della tempesta del 25 luglio. Da segnalare anche la sospensione della linea ferroviaria-Alessandria nel Pavese. ? Maltempo: nuova allerta per temporali e rischio idrogeologico a #. Avviate azioni preventive e sorveglianza dei fiumi Seveso e Lambro. Fino al 31/08 durante le allerte è vietato l'accesso a parchi non recintati e alle aree verdi. ...