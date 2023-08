Milan-Torino oggi in tv | Serie A | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) LaA 2023/2024 è pronta a ritornare in campo. Dopo il fischio d’inizio della scorsa settimana la massimaitaliana prosegue spedita il proprio cammino e si avvicina il momento del secondo turno. E proprio quest’, tra le diverse interessanti partite e alle ore 20.45, spicca un match in particolare: stiamo parlando di. Gli uomini di Stefano Pioli e quelli di Ivan Juric sono pronti a darsi battaglia sul terreno di gioco di San Siro. Nella prima uscita stagionale, i rossoneri, hanno ottenuto subito tre punti contro il Bologna. Al Dall’Ara, casa dei felsinei, i Diavoli si sono imposti per 0-2 grazie a Giroud e Pulisic: menzione d’onore per l’americano che ha regalato spettacolo, così come il neoacquisto Reijnders. Ilè apparso fluido e organizzato, con ...