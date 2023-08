Milan-Torino | le formazioni ufficiali | out Chukwueze

Leggi su 11contro11

(Di sabato 26 agosto 2023) Ormai ci siamo: mancano pochi minuti all’esordio stagionale dela San Siro, dove questa sera i rossoneri affronteranno il(di seguito ledella gara, valida per la 2ª giornata di Serie A). Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45, con la diretta della partita che sarà trasmessa in TV su Sky Sport e in streaming su DAZN e NOW. I precedenti della massima serie giocati ao sorridono ai padroni di casa, che si sono imposti per ben 46 volte a fronte di 11 successi granata e 20 pareggi. L’ultima volta che il Toro è riuscito ad espugnare la roccaforte rossonera in Serie A è stato nel corso del girone di ritorno della stagione 1984/85 (in tale occasione finì 0-1 in favore dei piemontesi grazie al gol di Schachner). L’anno scorso, invece, la sfida di campionato è ...