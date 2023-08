Milan-Torino | infortunio Sanabria | entra l’ex di turno Pellegri

(Di sabato 26 agosto 2023) Brutte notizie in casaper l’di Antonionel primo tempo della sfida contro il. L’attaccante paraguaiano ha accusato un problema muscolare dopo 19 minuti al Meazza ed è stato necessario il cambio. Da capire se l’entità dell’sia particolarmente seria o se si è fermato invece in tempo, a ogni modo Juric deve cambiare e inserisce Pietro, peraltro ex di. SportFace.

Commenta per primo Appena prima del match tra, in scena a San Siro, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky , svelando le sue aspettative riguardo alla partita e concentrandosi anche su Radonijc : 'Bisogna fare una grande ...VIDEO Le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli(3 -...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 2ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Mariani. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

PRIMO TEMPO 17' Contropiede importante del Toro con Radonjic che non stoppa bene ma riesce poi a crossare, ci arriva di testa Vlasic, male. Poi recupera il Toro e Schuurs prova la ...Prima della gara fra Milan e Torino, Fikayo Tomori ha parlato a proposito della forza di questo Milan, spendendo due parole anche su Pulisic ...