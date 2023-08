Milan-Torino 4-1 | poker e spettacolo | l’esultanza di Suma VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilcala ilalla seconda giornata di Serie A 2023/24: battuto ila San Siro. Rossoneri che al ritorno a casa, sfoggiano un’ottima prestazione: a segno Giroud con doppietta, Pulisic e Hernandez. Incontenibile la reazione del giornalista tifoso rossonero, Mauro, non ha ovviamente nascosto la sua soddisfazione per i primi 3 punti conquistati. Ecco ildella sua esultanza. SportFace.

Lo ha detto il tecnico delIvan Juric, intervistato da Sky Sport dopo il ko contro il. "La squadra mi ha dato una sensazione molto negativa: non siamo riusciti a giocare bene e neanche a ...Commenta per primo Ilcade contro il, arrendendosi ad un netto 4 - 1 a San Siro. Tra i giocatori un po' in ombra oggi c'è sicuramente Samuele Ricci , che nel post - partita è intervento a Sky Sport : ...MILANO - Alcuni secondi di stop a San Siro durante la gara traa causa dello spegnimento di alcuni riflettori dello stadio Meazza. L'arbitro Mariani, dopo aver interrotto il gioco, ha chiesto ai capitani Calabria e Rodriguez se per le due squadre ...

Milan-Torino 4-1, Juric in conferenza: “Partita che deve far pensare” Toro News

Dopo la vittoria in trasferta a Bologna, il Milan bagna anche l'esordio casalingo in Serie A con un bel successo ai danni del Torino. A San Siro finisce 4-1 con le reti di Pulisic e Giroud (doppietta) ...Il Milan batte il Torino 4-1, Verona-Roma è finita 2-1, stesso risultato in precedenza per Frosinone-Atalanta, terminata 2-1; Monza-Empoli, 2-0. Tutte le altre partite in programma tra domani e lunedì ...