Milan-Torino 4-1 | gran ritorno a San Siro | l’esultanza di Crudeli al poker rossonero VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023)a Sanper ilche vince per 4-1 sul, nella seconda giornata di Serie A 2023/24. Unche ha fatto gioie i tifosi rossoneri presenti allo stadio, così come Tiziano, telecronista di fede rossonera che non è riuscito a contenere la gioia alle varie marcature della formazione di Pioli.Di seguito ildella reazione. SportFace.

AGI - Dopo la vittoria in trasferta a Bologna, ilbagna anche l'esordio casalingo in Serie A con un bel successo ai danni del. A San Siro finisce 4 - 1 con le reti di Pulisic e Giroud (doppietta) , che si ripetono dopo i sigilli del Dall'...MILANO " La cosa più ovvia da dire del, dopo la sua seconda netta vittoria nelle prime due partite di campionato, è che si tratta proprio di una squadra elettrica, con un interruttore invidiato da chiunque: il prodigioso funambolo ...4 - 1 Botta e risposta di Pulisic e Schuurs in tre minuti nel primo tempo. Poi, un rigore scovato dal Var per un mani involontario di Buongiorno ha permesso a Giroud di portare il ...

Milan-Torino risultato 4-1: gol di Pulisic, Schuurs, Giroud (doppietta) e Theo Hernandez Corriere della Sera

Sconfitta pesante per il Torino sul campo del Milan nel secondo turno di Serie A. I granata, dopo il pari casalingo contro il Cagliari, hanno perso 4-1 a San Siro: i gol di Pulisic al 33', Schuurs al ...Il Milan vince e convince davanti al suo pubblico a San Siro. Vittoria per 4 a 1 degli uomini di Stefano Pioli sul Torino.