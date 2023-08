Milan-Torino 3-1 LIVE | finisce il primo tempo

(Di sabato 26 agosto 2023) A San Siro, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola SEGUI IL SECONDOSUNEWS24 45? + 6? –il. 45? + 4? – GOL di Theo Hernandez. Grande scambio tra il terzino e Leao, con il francese che segna con un tocco sotto. 43? – GOL di Giroud. Il francese trasforma un rigore assegnato dal Var per fallo di mano. 35? – GOL di Schuurs: gran conclusione al volo del difensore che batte ...

Commenta per primo Tegola per il, che al 21' della sfida con ilperde Antonio Sanabria : problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l'attaccante, che nei prossimi giorni si sottoporrà a esami ...A San Siro, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- ...Dura solo venti minuti la partita del numero nove: il tecnico è costretto alla sostituzione forzata. La situazioneNon si è ancora sbloccata la partita di San Siro tra, valevole per la seconda giornata di Serie A.(LaPresse) - Calciomercato.itIvan Juric, però, ha dovuto effettuare già il primo cambio forzato. I granata hanno, infatti, ...

47' GOL MILAN! Leao imbecca in area Hernandez perso malamente da Schuurs, pallonetto su Savic e 3-1. Partita già chiusa. 45' Sei minuti di recupero segnalati. 44' Nuovo fallo su Ricci, questa volta di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...