Milan Primavera – Esordio ufficiale per Camarda | i numeri del classe 2008

Petah Tikva Posticipata Netanya - Maccabi Bnei Raina 19:00 ITALIA1 Atalanta U19 - Lazio U19 1 - 0 (Finale) Monza U19 -U19 16:30 ITALIA SERIE A Frosinone - Atalanta 18:30 Monza - ...... ilha individuato i due vice nelDavide Bartesaghi e in Florenzi. Il classe 2005 è reduce da un'ottima stagione con larossonera ed è stato aggregato alla prima squadra da ...Tra i vari nomi spiccano quello di Colombo , classe 2002 delche verrebbe ceduto in prestito ... In chiusura il tecnico elogia il lavoro svolto dal collega Lupi con la squadra, di cui ...

Primavera, Monza-Milan 1-3: gol di Sia e Bonomi La Gazzetta dello Sport

I rossoneri rispondo alla vittoria dell'Inter, tre punti anche per la Dea che batte di misura i giovani biancocelesti ...AC MONZA-AC MILAN: 1-3 (1-1)MARCATORI: 18’ pt Bonomi (MIL), 32’ pt Ferraris (MON), 1’e 5’ st Sia (MIL)AC MONZA: Mazza, ...