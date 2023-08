Milan-Porto | i motivi del braccio di ferro per Taremi | tutti i retroscena dal Portogallo

(Di sabato 26 agosto 2023) Un ultimo tassello prima di chiudere una finestra di mercato in cui ilha cambiato volto in maniera drastica ma nel quale alla voce nuovi...

Oltre ai 15 milioni ilavrebbe aggiunto anche altri 3 milioni di bonus. Una proposta lontana da quella che è la richiesta portoghese. Ilinfatti nelle ultime settimane chiedeva 30 milioni ...La dirigenza delpotrebbe regalare a Stefano Pioli il decimo acquisto di questa sessione di calciomercato estiva: si tratta di Mehdi Taremi, punta centrale del. I rossoneri seguono da tempo il classe 1992 ......perché il club rossonero voleva capire se ilavesse l'intenzione di concedere uno sconto rispetto alla richiesta di 25/30 milioni di euro. Al momento non sembrano esserci margini, il...

Milan, si scalda la pista Taremi: prima offerta al Porto, parti vicine - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan vuole una punta per Pioli e intensifica i contatti per Taremi: a centrocampo, piomba il Lione su Krunic, a lungo corteggiato dal Fenerbahce ...Mehdi Taremi resta un obiettivo del Milan per l’attacco. Una nuova offerta rossonera potrebbe arrivare nei prossimi giorni.