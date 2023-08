Milan | Pioli su Romero | ‘E’ uno di quelli che mi ha sorpreso di più’

Sulavevamo posto l'interrogativo circa l'amalgama della squadra, considerando i tanti ... Siro contro il Toro la squadra diè chiamata a confermare quanto di buono visto a Bologna. Ci ...Calciomercato, tre club in corsa per l'acquisto di Ekitike: ecco la situazione attorno al giovane attaccante Ilcontinua la caccia a un attaccante da regalare ain questi ultimi giorni di mercato. Resiste l'ipotesi Ekitike, anche se con il passare dei giorni si fa sempre più complicata. Secondo ...... il fratello che ha segnato tantissimi gol e che ha vinto tutto con il. Oggi proprio come '... perché subentrò all'esonerato. Poche gare nel massimo campionato italiano per dimostrare il ...

Debutto a San Siro per il Milan, che lunedì 21 agosto ha esordito in questa stagione con la vittoria di Bologna (2-0) grazie ai gol di Giroud e… Leggi ...Dopo l'esordio dello scorso weekend, la Serie A torna in campo per la seconda giornata. Le venti squadre stanno ancora lavorando per chiudere gli ultimi colpi, ma nel frattempo si ...