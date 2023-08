Milan | Pioli | “Bisogna continuare così Krunic? Resterà”

(Di sabato 26 agosto 2023) Stefanoha parlato al termine della vittoria per 4-1 sul Torino. “Sono contento per la prestazione di oggi, come dopo la prima di campionato. Dobbiamo, oggi abbiamo fatto bene, e con la Rosa siamo già a buonissimo punto. I giocatori che sono arrivati ci stanno dando una grande mano e hanno le caratteristiche che cercavamo. Il club è molto attento e propositivo. Più affamati? E’ sempre stato il nostro modo di giocare, poi a volte ci riusciamo meglio e altre no. Non ci piace aspettare e fare palleggiare gli avversari, oggi siamo stati ben compatti, tante cose oggi hanno funzionato e altre vanno ovviamente migliorate”. Poi ha proseguito: “Vogliamo essere compatiti in entrambe le competizioni, bisognerà mantenere alto il livello di prestazioni sia a livello mentale che fisico, nessun giocatore potrà permettere o ...

Buona anche la seconda per ildi Stefano: i rossoneri calano il poker al cospetto del Torino con la doppietta su rigore del solito Giroud e le reti di Pulisic (al secondo centro in due partite) e Theo Hernandez. Per i ...Pulisic 7,5 : impatto magnifico con il mondodel quale si candida a esserne uno dei leader tecnici. Secondo gol in altrettante partite, detesta la giocata conservativa. Elo applaude ...... 48' pt Theo Hernandez (Mil) Assist : 33' pt Loftus - Cheek (Mil), 48' pu Leao (Mil)(4 - 3 - ... All.: Stefano. Torino (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; ...

Il Milan pero' torna subito a premere e al 41' trova l'episodio ... Nel tempo restante infatti succede poco o nulla, i granata non riescono a reagire e la squadra di Pioli non ha problemi a gestire i ...Il Milan di Pioli fa due su due. Dopo il successo all'esordio contro il Bologna i rossoneri si impongono anche sul Torino per 4-1. Seconda rete in campionato di Pulisic, doppietta di Giroud e poker di ...