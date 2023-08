Milan | Giroud | “Vogliamo lottare per lo scudetto | abbiamo qualità e quantità”

(Di sabato 26 agosto 2023) Olivierha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria delsul Torino, in cui lui stesso è stato autore di una doppietta. “Siamo molto felici. Oggi sono stato fortunato ad avere due rigori, ma non è mai facile segnarli. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro in area e potevamo fare ancora più gol. Siamo stati efficaci”. Poi ha proseguito: “L’ambizione è quella difino alla fine per lo. Siamo 5-6 squadre che possono vincere, ma siamo solo all’inizio. Rispetto ai miei anni precedenti di, ora c’è ancora più. Possiamo giocare meglio sulle due competizioni,giocatori pronti. Ci sono due o tre uomini per ruolo, c’è una bella concorrenza. In attacco forse siamo a posto così, ma ...

Commenta per primo Olivier, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta per 4 - 1 contro il Torino: 'Oggi sono stato fortunato ad avere a disposizione due calci di rigori, ma non è ...... risparmiando Loftus - Cheek e. Perché venerdì sera, dopo i primi due indizi, servirà il terzo sul campo della Roma . Per avere la prova che questo è davvero un grandeCosì il tecnico delStefano Pioli ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria ... Se arriverà un attaccanteè un grandissimo giocatore, ma è chiaro che quando ci sarà la ...

Milan-Torino 4-1: una lezione di calcio. Pulisic replica Bologna, infinity Giroud Milan News

Il Milan vince anche la prima in casa e resta a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Dopo aver battuto il Bologna per 2-0, i rossoneri si sono imposti per 4-1 contro il Torino. A segno nuovamen ...Serie Buona anche la seconda per il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri calano il poker al cospetto del Torino con la doppietta su rigore del solito Giroud e le reti di Pulisic (al secondo centro in d ...