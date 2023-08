Milan | Gazzetta | “Pronta offerta al Porto da 12 milioni per Taremi”

(Di sabato 26 agosto 2023) Stando a quanto riportato da Ladello Sport, è quello di Mehdiil nome individuato dalper rinforzare con un ultimo tassello il proprio attacco e regalare a Stefano Pioli la giusta alternativa a Olivier Giroud. Per l’attaccante iraniano delc’era già stato un interesse a inizio mercato ma adesso la pista sembra essersi riscaldata repentinamente. La dirigenza delapprezza il profilo di un attaccante abbastanza esperto, che ha già dimostrato di saper segnare anche nelle competizioni europee. Secondo lanei prossimi giorni sarà formalizzata un’da 12più 3 di bonus, non resta che attendere ulteriori sviluppi per quello che potrebbe essere un tassello davvero importante nello scacchiere del ...

, Ballo - Toure verso il Royal Antwerp in Belgio Stando a quanto riporta ladello Sport, Ballo - Tourè avrebbe trovato un accordo con il Royal Antwerp, squadra della prima divisione ......Premier fanno sul serio Origi non fa parte del progetto tecnico delanche se in questa sessione ha rifiutato diverse offerte ma ora dalla Premier fanno sul serio. Come riportato dalla...Nell'anticipo della 2ª giornata della Serie A 2023 - 24, ilriceve il Torino a San Siro. Dopo il debutto vincente di Bologna, Pioli conferma tutti e 11 i titolari. Ecco la probabile formazione ...

La Gazzetta in prima pagina: "Milan-Toro ad ali spiegate" Milan News

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha provato a dare alcuni consigli a Stefano Pioli. Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha suggerito in cosa può migliorare il Milan. “Dev’essere bravo a convincere ...il Porto detiene infatti solo la proprietà dell'85% del cartellino del giocatore iraniano, ragion per cui maggiore sarà l'incasso dalla sua cessione e maggiore sarà la cifra che resterà in cassa.