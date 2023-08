Milan | alla ricerca del vice Hernandez | le due opzioni di Pioli

Leggi su 11contro11

(Di sabato 26 agosto 2023) Il mese di agosto ha già catturato l’attenzione dei tifosi con nuove trattative dal risultato inaspettato e talvolta con finali inimmaginabili. Le prime partite della Serie A 2023/2024 hanno avuto inizio e con una sfilza di goal incredibili, si prospetta una nuova avventura calcistica ricca di sorprese. Ciò che accomuna tutte le pratiche in quest’infuocata finestra temporale, è l’obiettivo di rafforzare la propria squadra in ogni settore. A tale mantra non si sottrae ilche,del, avrebbe dueda offrire al mister Stefano. Per dare un equilibrato turn over, non solo tra le punte centrali, il Diavolo potrebbe far leva su giocatori già presenti in rosa. Ma chi ha più chances di ambire a tale ruolo? Scopriamolo ...