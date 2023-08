Migranti | Sky TG24 a bordo dei pescherecci di Lampedusa tra barchini e migranti

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 26 agosto 2023) “Noi siamo figli di pescatori, viviamo col mare, e lasciare una persona in mare non è da noi. Non è da noini”, dice Cristian Palmisano. “Se vedo un migrante in difficoltà, lo devo aiutare", gli fa eco Giuseppe La Greca. A parlare sono due pescatori di, che ogni giorno escono in mare per lavoro. La nostra inviata, Giorgia de Benetti, ha passato una notte sui loro, in compagnia di chi denuncia il dramma degli uomini lasciati al loro destino e il problema delle imbarcazioni abbandonate in mare. (LO SPECIALE SUIDI SKY).