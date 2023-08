Migranti | Magi | ' destra segua Mattarella e non Vannacci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a unadi governo che si accapiglia per mostrarsi coerente con le indicazioni di uno sconosciuto e delirante generale dell'Esercito che ha scritto un Mein Kampf de noantri, mentre è imbarazzata se non infastidita dalle parole del presidente della Repubblica, faro di europeismo, solidarietà e vero interprete dei valori costituzionali. Io lo trovo incredibile e paradossale". Lo dichiara Riccardo, segretario di +Europa. "Tutto questo - prosegue - mentre l'accoglienza è al collasso, il memorandum con la Tunisia si è rivelato un fallimento ignobile in cui i diritti umani sono stati barattati con il nulla, visto che gli sbarchi sono raddoppiati la strategia di Meloni contro gli scafisti è naufragata, con i sindaci lasciati soli a gestire l'accoglienza e le Ong che vengono ...