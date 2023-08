Migranti | l’invasione non si ferma Il governo | nuovo decreto flussi ed espulsioni rapide E verifica dell’età dei minori

Leggi su firenzepost

(Di sabato 26 agosto 2023) La Prefettura di Agrigento ne ha spediti 740 a Porto Empedocle. Già pianificati, dall'ufficio territoriale del, alcuni spostamenti: con 3 pullman partiranno per il Veneto 150, 40 per l'Umbria, 150, con tre bus, per l'Emilia e 100, con 2 mezzi, per Vibo Valentia. I complessivi 440 sono stati già identificati dalla polizia, che riesce assieme alla Croce Rossa a tenere i ritmi infernali imposti dai continui sbarchi, all'hotspot di Lampedusa.