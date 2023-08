Migranti | la stoccata di Foti al Partito Democratico

Leggi su notizie

(Di sabato 26 agosto 2023) Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera, in un’intervista a ‘La Nazione’: “Suiserve l’intervento dell’Unione Europea”. Il temacontinua ad essere al centro del dibattito politico. Tommaso, capogruppo di FdI alla Camera, in un’intervista a ‘La Nazione’ ha affrontato l’argomento lanciando anche unaalintervistato da ‘La Nazione’ – Notizie.com – © Ansa“Con noi gli ingressi regolari sono aumentati – ha spiegato l’esponente di Fratelli d’Italia – sono gli altri, quelli che ora si trovano all’opposizione, avevano messo in naftalina il decreto flussi. Sbarchi aumentati? Stiamo vivendo una situazione geopolitica molto differente da quella precedente. Noi siamo pronti ad accelerare con i rimpatri, ...