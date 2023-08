Migranti | Fratoianni | ' capolavoro governo Meloni è bloccare chi salva le vite in mare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Da una parte bloccano con multe e sequestri le navi Ong chenoin, oppure obbligano, come nel caso della Ocean Viking, a portare i naufraghi in un porto il più lontano possibile quando si avvicina una vera e propria tempesta nel Tirreno: una decisione ottusa che deve essere modificata al più presto. Quei naufraghi hanno già patito abbastanza, illi faccia sbarcare al più presto. Dall'altra con una solerzia burocratica mai vista prima impediscono, come nel caso di naveJonio, che ne partano altre". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Ecco compiuto ildel- prosegue il ...