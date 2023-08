Migranti | Cattaneo Fi | ' tema è organizzare flussi | Tajani lo sta facendo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Noi in campagna elettorale non abbiamo mai detto che sarebbe stato facile chiudere i confini, ma piuttosto regolarli, come da modello nordamericano. Ne ha bisogno l'economia, il welfare: ilè non subire l'immigrazione ma provare a organizzarla. Elo stadialogando con i Paesi più coinvolti da questi. Questa è la sfida seria di un grande Paese e mi pare che sia una posizione condivisa nel resto della coalizione". Così in un'intervista a 'la Repubblica' Alessandro, deputato e vicecoordinatore di Forza Italia. Quanto alla posizione della Lega, "Mattarella è un presidente di grande equilibrio e l'ho votato con convinzione un anno e mezzo fa. Il suo discorso dopo la seconda elezione diede centralità al Parlamento, parlandone come cuore delle ...