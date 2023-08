Migranti | arriva in Italia per cercare il papà | 14enne soccorso dai carabinieri

Leggi su notizie

(Di sabato 26 agosto 2023)dal Paese straniero inperil suodaiUn viaggio della speranza. Un viaggio per poter riabbracciare il suoche non vedeva da tempo. Non ci ha pensato neanche per un minuto che la sua fosse una folle idea. Tanto è vero che la sua “avventura” ha avuto non pochi problemi. In particolar modo di salute. Tutto ha avuto inizio da quando un ragazzo, di soli 14 anni, ha deciso di lasciare il suo Paese, l’Afghanistan, perre al nostro. Completamente da solo e senza l’aiuto di nessuno.(Ansa Foto) Notizie.comTanto da passare per le rotte deidel Mediterraneo. Direzione Germania per ...