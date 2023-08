Infatti, dopo aver inserito Bing Chat nella versione beta della SwiftKey , adessovuole inserire Bing Chat nella versione beta del, il suogratuito per Android.Mentresi impegna a espandere la disponibilità di Bing IA , potreste essere alla ricerca di un ... A tal proposito, al netto del fatto che su Android idiffusi sono molteplici (e ...Cortana ha già salutato ilper Android e altri software in cui era implementata, ma rimarrà disponibile in Outlook e Teams, anche se non sappiamo ancora per quanto. Se volete ...

Microsoft Launcher accoglie Bing AI con l’ultimo aggiornamento beta TuttoAndroid.net

One way they are doing this is with Microsoft Launcher, which allows you to sync your clipboard between your devices, as well as other Microsoft products. However, the launcher hasn’t been updated ...As first spotted by Windows Central, Microsoft Launcher's latest beta build integrates Bing Chat into Launcher's search bar.