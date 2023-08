Del resto, per quale motivo Alessandronon dovrebbe avere gli occhi che brillano mentre racconta di sé e delle innumerevoli possibilità a portata delle sue manone da schiacciatore, il più ...... che giocheranno in casa nella tappa del PalaBarton, ai campioni d'Italia in carica, ... In attesa di vedere all'opera daltanti grandi campioni del volley internazionale, non si ferma ......versione restaurata di The Great Dictator di Charlie Chaplin - con le musiche eseguite dal...La traviata con la regia di Lorenzo Mariani e il Rigoletto nella messa in scena di Damiano-...

Michieletto: "Vivo di sport, è il mio ossigeno. Voglio vincere ancora" La Gazzetta dello Sport