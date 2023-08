Michele Santoro prepara la lista pacifista per le Europee? L’idea “arcobaleno” spinta anche dai sondaggi

(Di sabato 26 agosto 2023) Per le prossime elezioniavrebbe intenzione di presentare unaper dare «rappresentanza politica a tutti i pacifisti che per ora non ce l’hanno», spiega ad Adriana Logroscino sul Corriere della Sera. Una, magari con unnel simbolo, stando ben attenti a non ripetere il flop dell’omonima aggregazione che vide Verdi, Rifondazione comunista e Pci presentarsi alle Politiche del 2008, quando non superò la soglia del 3%. I dati stavolta sembrano ben più incoraggianti, almeno secondo un recenteo di Swg per TgLa7, come lo stessoricorda, puntando soprattutto sulla vasta platea di chi da tempo diserta le urne: «Un risultato possibile tra il 3 e il 5% stimato un mese fa, ...

Il giornalista ed ex europarlamentare sta per lanciare il progetto di una lista per le prossime Europee con l'ex sindaco di Napoli de Magistris.