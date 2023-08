Meteo | sta per arrivare la Super Blue Moon

Leggi su zon

(Di sabato 26 agosto 2023) Un evento praticamente irripetibile nel suo genere. Il 31 Agosto prossimo, in cielo, ci sarà un accadimento impossibile da perdere. Infatti, è in arrivo la cosiddetta ““, laluna che si colorerà d’azzurro. Per la prima volta, il satellite sarà notevolmente vicino alla Terra, 357.344km contro una distanza minima possibile di 356.410 km, che la renderà di fatto unaluna, la più grande e bella dell’anno. Il secondo che poi è quello che gli conferirà caratteri di unicità, sarà una luna piena per cosi dire, “imprevista“ dal calendario. Questo mese di Agosto ha infatti 5 fasi lunari e di conseguenza due pleniluni. In un anno, generalmente, ci sono solo 12 lune piene ma ogni circa due anni e mezzo capita che ve ne sia una tredicesima, una luna piena non prevista dalle tradizioni ...