Meteo oggi Lombardia | attesi in quota fiocchi di neve

(Di sabato 26 agosto 2023) Ondata di maltempo su tutta la Regione Laattende un’ondata di maltempo, che per quattro giorni porterà un sensibile calo delle temperature, temporali forti, precipitazioni intense ed estese, condisulle Alpi sopra i 2.600 metri. Il bel tempo potrebbe tornare sulla regione tra mercoledì e giovedì della settimana prossima. Lo riferisce il bollettino quotidiano del serviziorologico di Arpa. “L’inserimento sul Mediterraneo di un’ampia circolazione depressionaria di origine atlantica – si legge – darà il via ad una fase di peggioramento lunga e marcata”. Le precipitazioni sono previste già dal pomeriggio di, con la formazione da ovest di temporali, anche di forte intensità, tendenti a interessare principalmente Alpi, Prealpi e alta pianura ...

...emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali a partire dalle ore 12 di, ... come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante l'allertavige il ...Le precipitazioni sono previste già dal pomeriggio di, con la formazione da ovest di temporali, anche di forte intensità, tendenti a interessare principalmente Alpi, Prealpi e alta pianura ...E adpurtroppo non lo è stata, siamo sempre stati soli ", ha aggiunto il vicepremier, ... viste le buone condizioni. L'Italia non può farsi carico da sola tutti i migranti che lasciano l'...

Meteo Italia, oggi caldo: ciclone Poppea porta pioggia da lunedì Adnkronos

Q1, condizioni complicate A dominare l’avvicinamento alle qualifiche del Gran Premio d’Olanda la questione meteo, che ha reso estremamente complicato lo svolgimento delle libere della mattina. Tra ...CASALE MONFERRATO - Maltempo, forti disagi nel Casalese con raffiche di vento e allagamenti, danni al Pronto soccorso del Santo Spirito.