Meteo oggi Lombardia | attesi in quota fiocchi di neve

(Di sabato 26 agosto 2023) (Adnkronos) – Laattende un'ondata di maltempo, che per quattro giorni porterà un sensibile calo delle temperature, temporali forti, precipitazioni intense ed estese, condisulle Alpi sopra i 2.600 metri. Il bel tempo potrebbe tornare sulla regione tra mercoledì e giovedì della settimana prossima. Lo riferisce il bollettino quotidiano del serviziorologico di Arpa. "L'inserimento sul Mediterraneo di un'ampia circolazione depressionaria di origine atlantica – si legge – darà il via ad una fase di peggioramento lunga e marcata". Le precipitazioni sono previste già dal pomeriggio di, con la formazione da ovest di temporali, anche di forte intensità, tendenti a interessare principalmente Alpi, Prealpi e alta pianura occidentale, in allontanamento ...