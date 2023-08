Meteo | allerta al Nord | attese pioggia e grandine Temperature in ribasso

(Di sabato 26 agosto 2023) Il ciclone in arrivo dalla Gran Bretagna attraverserà l'Italia a partire da lunedì 28 agosto per abbandonarla il 30, provocando un calo dellefino a 15-20°C rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi.arancione in Liguria, gialla in Friuli Venezia Giulia e in Veneto

Stato digialla per criticità- idrogeologica - idraulica per la giornata di domani domenica 27 agosto in Emilia - Romagna. Secondo il bollettino emesso dall' Agenzia per la sicurezza ...Stato digialla per criticità- idrogeologica - idraulica per la giornata di domani domenica 27 agosto in Emilia - Romagna. Secondo il bollettino emesso dall' Agenzia per la sicurezza ...La Presidenza della Regione informa che, in relazione alle previsioni dell'ultimo Avvisoper temporali forti e diffusi congialla per criticità idrogeologica, la strada regionale n. 28, dal km 11+400 " località La Rissa (Comune di Oyace) al km 17+700 " località Les Places (...

Agenzia Da domenica la città di Bologna non è più bollino rosso – Si restringe l’area dell’Emilia-Romagna interessata dall’allerta arancione per temperature estreme, ma l’emergenza… Leggi ...Nella mattinata di oggi poi è tornata qualche ora di sole, ma ora le previsioni meteo parlano di nuovi temporali fino almeno a lunedì, con possibilità di grandine già da questa sera. Confermata dunque ...