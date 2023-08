Messa in tv domenica 27 agosto su Rai Uno | canale | orari e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023) Il programma della Santasu Rai Uno per27. La celebrazione sarà come al solito trasin diretta su Rai 1, qui sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda a partire dalle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in direttasu Rai Play. Di seguito ecco il riepilogo. IL PROGRAMMA 10:55 – SantaSportFace.