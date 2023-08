MERCATO MILAN E TOP NEWS – Tentativo per Taremi Parla Lukaku

... contro una squadra "che gioca bene, con giocatori molto bravi, che colha creato molto, una ... Il, intanto, sta per chiudersi e Allegri non si aspetta novità, sebbene in questa sessione l'...Udinese e Frosinone sullo juventino Kaio Jorge Punti chiave 17:17 Iltorna su Taremi 15:56 Lukaku alla Roma, prestito da 5 milioni dal Chelsea: ora si discute sull'ingaggio 14:29 Lukaku: "...Per l'attaccante iraniano del Porto c'era già stato un interesse a inizioma adesso la pista sembra essersi riscaldata repentinamente. La dirigenza delapprezza il profilo di un ...

Mercato Milan, Lukaku alla Roma: ecco le cifre dell'affare Milan News 24

Un'altra novità importante sul fronte calciomercato del Milan: il club rossonero pronto a definire l'ultimo attaccante ...Offerta inattesa e risposta immediata: c’è l’accordo per la cessione e il Milan incassa una cifra importante. L’ultimo scatto per azzannare il campionato e chiudere un mercato interessante, da tanti ...