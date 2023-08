Mercato Genoa | assalto a Pezzella dopo il no per Zanoli

(Di sabato 26 agosto 2023)il deludente approdo in Serie A, nella prima giornata di campionato contro la Fiorentina, iltorna forte sul: sempre più concreta l’idea Germanper la difesa. La società rossoblù, nelle ultime ore, ha incassato il no da parte del Napoli per Alessandro, confermato da Garcia. La scelta è dunque quella di virare sul difensore argentino ex Fiorentina. Su di lui anche la Sampdoria.: il profilo giusto per ilGerman, neocampione del mondo con l’Argentina in Qatar, potrebbe ritornare in Italial’esperienza al Real Betis. Con la Viola, il difensore è riuscito a collezionare 7 reti e 6 assist in 138 presenze. Lo stesso buon rendimento si è visto durante il suo capitolo spagnolo, ...

... ai margini del progetto Juventus , cambierà con ogni probabilità maglia da qui a fine: se ...nelle ultime ore si è un po' complicata " adesso ci sono stati contatti anche con ilche pensa ...La Lazio non abbandona la pista Bonucci . L' Union Berlino da giorni attende una risposta definitiva dal difensore italiano, che però per il momento non ha ancora detto sì ai tedeschi. Per questo può ...L'Union Berlino e la Lazio ma non solo, anche ilpensa a Leonardo Bonucci . Il difensore classe 1987, ai margini del progetto Juventus, cambierà con ogni probabilità maglia da qui a fine: se da settimane ormai dialoga con il club ...

Bonucci, il Genoa ci pensa: avviati i primi contatti. Le news di calciomercato Sky Sport

Dopo il pesante ko all'esordio contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa, in vista della seconda gara di campionato contro la Lazio, in merito a ...Affronteremo la Fiorentina vista contro il Genoa, non quella che ha giocato in Europa ... ed è una situazione in cui si trovano tutte le squadre. Con il mercato ancora aperto nelle prime giornate è ...