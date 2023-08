Giorgianon può attendersi un'altra mano tesa. L'Italia deve fare i conti con la sua situazione. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Meloni torna a Chigi dopo le vacanze. Lunedì primo Cdm. Si lavora su manovra e dossier migranti ilGiornale.it

Le vacanze di Giorgia Meloni sono ufficialmente finite ieri pomeriggio, quando - all'incirca verso le 17 - è rientrata a Palazzo Chigi dopo la pausa estiva tra Puglia e Albania ...Tant’è che la premier Giorgia Meloni - tornata ieri dalle ferie a Roma, «al lavoro per costruire un’Italia che torni a pensare in grande», come testimoniato da una foto postata sui suoi canali social ...