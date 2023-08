Meloni | la maternità e l’esercizio del potere Una sfida raccontata da Paola Severini

(Di sabato 26 agosto 2023) Nel 2008, esattamente 15 anni fa, usciva la seconda stesura del mio libro più fortunato “Le mogli della Repubblica” per Marsilio: alcuni anni prima infatti avevo scritto un testo, non così completo, per un’altra casa editrice, sempre sullo stesso argomento. Tutte e due le versioni andarono presto esaurite perché le donne italiane (che sono lettrici più forti degli uomini) si identificarono in gran numero in queste “donne al fianco” dei politici e, durante le molte presentazioni, la domanda più frequente era sempre la stessa “quando vedremo una donna capo del governo o Presidente della Repubblica?” Ecco, è arrivata. È una donna, giovane (soprattutto per il nostro Paese di mandarini, dove nessuno, ma proprio nessuno, nonostante promesse di vario tipo…si ritira mai dalla gara, anche quando è azzoppato), è riuscita a creare il suo partito partendo da una percentuale minuscola, è fieramente ...

