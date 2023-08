Maxi-concorso alle Entrate | per candidarsi c’è tempo fino a lunedì 27 agosto

(Di sabato 26 agosto 2023) ROMA – Ancora pochi giorni peraldell’Agenzia delle. Le ultime richieste dovranno infatti essere presentate entroprossimo, 28. Le selezioni sono per l’assunzione, aindeterminato, di 4.500 funzionari presso l’Agenzia: 3.970 da destinareattività tributarie e 530 all’area dei servizi di pubblicità immobiliare. Per chi fosse interessato un video confezionato dall’Agenzia su Youtube illustra con semplicità tutti i passi da compiere per presentare la propria candidatura: come accedere al portale “inPA”, redigere il curriculum, scegliere la selezione cui partecipare, compilare il format e, infine, inviare la domanda. L'articolo L'Opinionista.

