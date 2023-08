Mattarella a Rimini | «Più flussi regolari per i migranti | stroncare il traffico di esseri umani»

Il Meeting disi chiude con il richiamo del presidente della Repubblica, Sergio, perfettamente in linea con il tema della kermesse sull'amicizia tra i popoli. Il Capo dello Stato ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando al meeting di. Al suo ingresso nel grande Auditorium della Fiera,è stato accolto da un lunghissimo applauso ...Sergioè stato ospite del meeting didi Comunione e liberazione, accolto da lunghi applausi e standing - ovation. Il suo intervento è durato in tutto mezz'ora ma sono stati ben otto gli ...

Rimini, il Meeting si conclude. Mattarella: "Dietro i numeri dei migranti ci sono persone e futuro" RaiNews

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto alla Fiera di Rimini dove oggi alle 12 interviene, al Meeting di Cl. Mattarella è stato ricevuto al suo arrivo da fragorosi applausi. Ad ...Agenzia Rimini, 25 ago. La speranza è in voi giovani. Non vi chiudete, non fatevi chiudere in tanti mondi separati. Usate i social, sempre con intelligenza; impedite che vi catturino, producendo una s ...