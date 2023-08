Massimo Moratti e Attilio Fontana brillano all’Ipia Award

Leggi su danielebartocciblog

(Di sabato 26 agosto 2023)protagonisti a Forte dei Marmi per Ipia, andato in scena ieri sera (25 agosto 2023) presso la rinomata location de ‘La Capannina di Franceschi’. Una interessantissima kermesse sportiva, all’insegna del grande basket. La palla a spicchi celebrata nel migliore dei modi, in grande stile, non ci sono dubbi. Madrina della serata l’ex finalista di Miss Italia ed ex cestista Ilaria Capponi. Un premio riservato agli storici brand della pallacanestro nazionale. “Ipia” (Imprenditoria della Pallacanestro Italiana) è intitolato alla memoria di Aldo Giordani. Tra i marchi di spicco protagonisti e premiati (prima edizione del premio) Armani, Scavolini Cucine (sponsor per 38 anni della Vuelle Pesaro), Ignis e anche Snaidero e Virtus Bologna. IPIA ...