Martina Franca | Sgarbi eccellente critico d’arte ma se anche non vi piacesse andateci per questo Giovedì il sottosegretario alla Cultura a teatro per un' iniziativa benefica

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilsarà alVerdi diper presentare “Pasoliniee Caravaggio”. Vittorionon passa mai inosservato. Piace a molti, non piace a molti altri ed è comunque innegabile che è un. È l’essenza della serata del 31 agosto ma non l’unica essenza. Sarà a pagamento, l’incontro, perché il ricavato andrà in beneficenza al Villaggio di Sant’Agostino. L’ala del plesso che è raffigurata nella foto di home page viene utilizzata, sudel sacerdote Martino Mastrovito, per dare un letto a chi non sa dove andare a dormire. “Casa fratelli tutti” per i senza fissa dimora. Anni fa, fortuitamente, venne ospitato il primo, poi altri, poi ...

Il sottosegretario alla Cultura sarà al teatro Verdi diper presentare 'Pasoliniee Caravaggio'. Vittorio Sgarbi non è che passi mai inosservato. Piace a molti, non piace a molti altri ed è comunque innegabile che è un eccellente critico d'...Stamani a Casa Milan, stasera a San Siro. Nel tutto esaurito dello stadio di Milano per la partita dei rossoneri con il Torino, esordio casalingo in campionato, c'è il pugliese Sante Simone che si ...Tutto esaurito per la prima serata del festival del cabaret. Sul palco diieri sera è salito, come ospite, l'attore Marco Marzocca fra gli altri. Si sono esibiti i primi sei concorrenti, stasera la seconda semifinale tra i giovani talenti italiani. Domani la ...

La libraia più famosa d'Italia è di Martina Franca ValleditriaNews

Appuntamento giovedì 31 agosto a Martina Franca presso il Teatro Verdi, in piazza XX Settembre (ingresso ore 20.00, sipario ore 20:30). Per sostenere il progetto e partecipare alla serata biglietti in ...Stamani a Casa Milan, stasera a San Siro. Nel tutto esaurito dello stadio di Milano per la partita dei rossoneri con il Torino, esordio casalingo in campionato, c’è il pugliese Sante Simone che si pre ...