Marsiglia presenta Correa e vince! Satriano solo nel secondo tempo

Leggi su inter-news

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilvince in casa nel giorno della “zione” di Joaquinallo stadio Velodrome. Vittoria per 2-0 contro la squadra di. VITTORIA IN CASA – Seconda importante vittoria per ildi Joaquin, nuovo acquisto dei francesi prelevato proprio dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e presentein tribuna oggi. L’argentino è statoto oggi prima della partita con il Brest, squadra di Martìn, partito dalla panchina ed entrato al 61?. Nei padroni di casa decisivi i gol di Mbemba al 4? e Sarr al 65?. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione ...