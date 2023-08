Marsiglia | è UFFICIALE | ecco Correa dall’Inter | tutte le cifre | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 26 agosto 2023) 2023-08-25 23:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Per un Alexis Sanchez prossimo a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter per la seconda volta in carriera, Joaquinsaluta invece i colori nerazzurri per iniziare una nuova avventura. In Francia, con la maglia dell’Olympique, che ha appena annunciato la firma per un anno dell’attaccante argentino, prelevato con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a 10 milioni di euro nel caso in cui la formazione francese si qualificasse alla Champions League al termine di questa stagione. L’esperienza all’Inter del Tucusi chiude, almeno momentaneamente, con un bottino di 77 presenze e 10 gol all’attivo: in due stagioni ha ...