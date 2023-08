Marie Antoinette | Sofia Coppola | Il film è stato un flop | ma sono felice abbia trovato il suo pubblico

(Di sabato 26 agosto 2023) La registaha ammesso che ilnon èun successo ai box office, ma nel corso degli anni ha conquigli spettatori.ha parlato del, non accolto inizialmente in modo particolarmente positivo. La regista non ha esitato a definire il lungometraggio un, pur avendo amato il progetto. Degli incassi poco soddisfacenti Parlando con Vanity Fair,ha commentato i risultati di, che ha incassato 60 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di 40 milioni, dichiarando: "sempre ...

In Marie Antoinette (2006), infatti, la protagonista interpretata da Kirsten Dunst è circondata dal lusso più sfrenato, eppure sembra quasi di essere lì con lei in quel grande giardino pieno di fiori,...

