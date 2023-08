Mara Venier | «Umiliata da Rai | mi sono tolta i sassolini dalle scarpe»

(Di sabato 26 agosto 2023) Da domenica 17 settembre 2023 torna Domenica In, il contenitore condotto dasu Rai1. Con i suoi modi di fare e di portare avanti la trasmissione, riuscendo ad unire con leggerezza gli italiani davanti al piccolo schermo, il programma ha sempre macinato ottimi ascolti dopo il periodo disastroso targato sorelle Parodi. "Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica in traballava, 5 anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, (poi non voglio parlare della Rai, quel direttore di Rai Uno lo diceva...), quando dopo 4 anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perchéstatae voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e miproprio i...

è senza dubbio una delle conduttrici televisive più amate e rispettate della televisione.. Con il suo programma ' Domenica In,' riesce a intrattenere e coinvolgere milioni di ...Il programma di interviste già lo scorso anno ha dato filo da torcere a La vita in diretta di Alberto Matano e alla Domenica In di. Una partenza anticipata che renderà felicissimi i ...La conduttricesi è trovata a dover rispondere di alcune offese ricevute da un hater, mentre era in vacanza con il marito Nicola Carraro e il nipotino Claudio, in attesa di riprendere il timone di ...

Mara Venier: «La Rai mi cacciò perché ero vecchia, poi mi richiamò. Una volta rifiutai di intervistare Madonna ilgazzettino.it

Mara Venier è la regina della tv in Rai con la sua Domenica In, programma amatissimo e cardine per il servizio pubblico. Tuttavia 9 anni fa la sua carriera sembrava giunta al termine, come ha ...Protagonista dell'ultimo appuntamento del ciclo "Gli Incontri del Principe", al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca), Mara Venier si è raccontata a tutto tondo ripercorrendo la sua ...