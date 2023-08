Mara Venier si toglie i sassolini dalle scarpe | umiliata da un direttore Rai | e i capricci di Madonna

(Di sabato 26 agosto 2023) Dopo aver passato più di 20 anni in Rai, nel 2014è sbarcata a Mediaset a Tu Si Que Vales e poi anche a L’Isola dei Famosi. La conduttrice all’evento “Gli Incontri del Principe”, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, ha parlato di quel periodo e di come sia stata accompagnata alla porta da unRai perché ‘troppo vecchia’. “Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica In traballava, cinque anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, poi non voglio parlare della Rai, perché era queldi Rai Uno che lo diceva. Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono statae voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i ...

Mara Venier racconta della cacciata dalla Rai 9 anni fa, ma anche della rivincita che si è presa tornando a Domenica In.Protagonista dell'ultimo appuntamento del ciclo "Gli Incontri del Principe", al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca), Mara Venier si è raccontata a tutto tondo ripercorrendo la sua ...